Querrey e Chela triunfam e fazem final em Houston O norte-americano Sam Querrey, 25º colocado no ranking da ATP, e o argentino Juan Ignacio Chela, que está em 82º lugar na mesma lista, triunfaram neste sábado e vão fazer a final do Torneio de Houston, que distribui US$ 442,5 mil em prêmio, no domingo. O campeão receberá 250 pontos no ranking da ATP.