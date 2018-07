Querrey salva match points, vira sobre Simon e vai à semifinal em Nottingham Em uma das melhores partidas desta edição do Torneio de Nottingham, o norte-americano Sam Querrey surpreendeu o francês Gilles Simon, um dos favoritos ao título, nesta quinta-feira. Ele contou com grande aproveitamento no saque para salvar dois match points e obter inesperada virada sobre o cabeça de chave número dois, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (10/8) e 6/4.