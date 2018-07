Quinto do mundo, Nadal encosta em Wawrinka após título em Barcelona

Em ótima fase, pois na semana anterior havia sido campeão do Masters 1000 de Montecarlo, Nadal agora chegou aos 5.915 pontos, agora a apenas 545 de Wawrinka, que não entrou em quadra na última semana. Além disso, o espanhol agora é o segundo colocado no ranking da temporada, atrás apenas de Novak Djokovic.

O sérvio, aliás, segue soberano na liderança da lista, com 15.500 pontos e um grande vantagem para o segundo colocado, o britânico Andy Murray, com 8.175, e o terceiro da relação, o suíço Roger Federer, com 7.785.

Derrotado na final em Barcelona por Nadal, o japonês Kei Nishikori não conseguiu defender o seu bicampeonato do ATP 500 espanhol, mas continua em sexto lugar no ranking, seguido do francês Jo-Wilfried Tsonga.

Mesmo sem jogar, o checo Tomas Berdych subiu para a oitava posição, aproveitando os pontos descartados pelo espanhol David Ferrer, que no ano passado foi semifinalista em Barcelona, mas dessa vez não participou do torneio por estar contundido. E o Top 10 é completado pelo francês Richard Gasquet, que também desistiu de jogar em Barcelona por causa de uma lesão.

O espanhol Fernando Verdasco, que foi campeão do Torneio de Bucareste, em final disputada apenas nesta segunda-feira, subiu 26 posições nesta atualização do ranking e agora ocupa a 60ª colocação. Já o brasileiro Thomaz Bellucci, que foi eliminado na sua partida de estreia no Torneio de Barcelona, continua sendo o número 35 do mundo.

DUPLAS - No ranking de duplistas, Marcelo Melo, eliminado na primeira rodada em Barcelona, continua em segundo lugar, enquanto Bruno Soares caiu para a nona posição após deixar o torneio espanhol nas semifinais. Já André Sá subiu para a 50ª colocação depois de ser vice-campeão em Bucareste.

Já na lista de duplistas, Soares e o britânico Jamie Murray retomaram a liderança. Melo e o croata Ivan Dodig estão em 15º lugar, enquanto Sá e o australiano Chris Guccione atingiram a 37ª posição.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 15.550 pontos

2º - Andy Murray (GBR), 8.175

3º - Roger Federer (SUI), 7.785

4º - Stan Wawrinka (SUI), 6.460

5º - Rafael Nadal (ESP), 5.915

6º - Kei Nishikori (JAP), 4.290

7º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.400

8º - Tomas Berdych (RCH), 3.120

9º - David Ferrer (ESP), 3.010

10º - Richard Gasquet (FRA), 2.840

11º - Milos Raonic (CAN), 2.740

12º - Marin Cilic (CRO), 2.680

13º - David Goffin (BEL), 2.605

14º - Gael Monfils (FRA), 2.460

15º - Dominic Thiem (AUT), 2.420

16º - John Isner (EUA), 2.235

17º - Roberto Bautista (ESP), 2.015

18º - Gilles Simon (FRA), 1.900

19º - Kevin Anderson (AFS), 1.840

20º - Nick Kyrgios (AUS), 1.765

35º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.165

101º - Rogério Dutra Silva (BRA), 573

164º - André Ghem (BRA), 334

177º - Guilherme Clezar (BRA), 308

183º - João Souza (BRA), 300

186º - Thiago Monteiro (BRA), 297