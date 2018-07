Radwanksa vai à semifinal e Muguruza é eliminada nas quartas de final em Tóquio

As semifinalistas do Torneio de Tóquio foram definidas nesta sexta-feira, quando quatro jogos foram disputados na competição de nível Premier do circuito profissional. Em um dos duelos do dia, a polonesa Agnieszka Radwanska justificou com autoridade a sua condição de segunda cabeça de chave ao derrotar a porto-riquenha Monica Puig por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Já a espanhola Garbiñe Muguruza, principal pré-classificada do torneio, acabou sendo surpreendida pela ucraniana Elina Svitolina, que venceu por 2 sets a 1, com 6/2, 4/6 e 6/3, para ficar a um passo da decisão na capital japonesa. Duas vezes campeã em Tóquio, com os títulos de 2011 e 2015, Radwanska assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-líder do ranking mundial, que em outro confronto desta sexta superou a polonesa Magda Linette por 6/4 e 6/3.

Hoje apenas na 28ª posição do ranking mundial, Wozniacki irá defender uma vantagem no retrospecto de oito vitórias em 12 jogos diante de Radwanska, atual quarta colocada da WTA. A tenista da Dinamarca, por sinal, ganhou os três últimos duelos que travou com a polonesa, sendo o último deles no Torneio de Madri do ano passado.

Já Svitolina, 20ª tenista do mundo e que nesta sexta desbancou a atual terceira colocada do ranking, terá pela frente na outra semifinal deste sábado em Tóquio a japonesa Naomi Osaka, que em outro confronto desta sexta passou pela bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 6/3 e 7/6 (8/6).