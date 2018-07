Radwanska anuncia Navratilova como sua nova treinadora

A polonesa Agnieszka Radwanska entrou na onda dos supertécnicos do tênis masculino e anunciou a contratação da checa Martina Navratilova, uma das lendas do esporte. Dona de 18 títulos de Grand Slam em simples, a ex-número 1 do mundo vai trabalhar ao lado do técnico Tomasz Wiktorowski na equipe da atual número seis do ranking.

"Estou absolutamente encantada por contar com Martina na minha equipe na próxima temporada. Sou sua fã e estarei honrada em poder trabalhar com ela", comentou Radwanska. "Suas conquistas falam por si só e espero poder aprender muito com toda sua experiência. Meu objetivo é ganhar um Grand Slam. E ter alguém como Martina do meu lado me dá grande vantagem e um forte empurrão."

Com 25 anos, a tenista polonesa soma até agora 14 títulos de nível WTA, mas nenhum de Grand Slam. Seu melhor resultado até hoje foi a final de Wimbledon em 2012 - foi derrotada pela norte-americana Serena Williams na decisão do título. No mesmo ano, ela alcançou sua melhor colocação no ranking, a segunda posição da lista da WTA.

Ao acertar a parceria com Radwanska, Navratilova vai atuar como treinadora pela primeira vez na carreira. Aos 58 anos, ela se mostrou empolgada por iniciar nova trajetória no tênis. "Eu não dormi direito na noite passada, só pensando em como seria voltar aos jogos e às competições. Estou muito empolgada com esta oportunidade", declarou a tenista, que se aposentou na década de 90.

A contratação faz Radwanska entrar no grupo de jogadores que estão se unindo a ex-tenistas consagrados. Entre as mulheres ela é a primeira, seguindo caminho aberto por Andy Murray e a parceria com Ivan Lendl e Novak Djokovic com Boris Becker. Além deles, Roger Federer contratou Stefan Edberg e Kei Nishikori começou a trabalhar com Michael Chang neste ano.