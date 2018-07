Radwanska arrasa e Kirilenko cai na estreia em Londres Atual vice-campeã de Wimbledon, a polonesa Agnieszka Radwanska não teve dificuldades para estrear com vitória nesta edição do Grand Slam inglês. Quarta cabeça de chave da competição, ela arrasou a austríaca Yvonne Meusburger por 2 sets a 0, com duplo 6/1, para ir à segunda rodada em Londres nesta terça-feira.