Radwanska arrasa espanhola e avança para as quartas na Coreia do Sul

SEUL - A polonesa Agnieszka Radwanska não teve dificuldades para confirmar o seu favoritismo, nesta quinta-feira, e garantir vaga nas quartas de final do Torneio de Seul. Cabeça de chave número 1 da competição sul-coreana e atual quarta tenista do ranking mundial, ela avançou ao arrasar a espanhola Estrella Cabeza Candela por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Com o triunfo arrasador, Radwanska se credenciou para enfrentar na próxima fase a russa Vera Dushevina, que na segunda rodada da competição eliminou a alemã Anikka Beck, oitava cabeça de chave, por 6/3 e 7/5.

No jogo diante de Candela, atual 106.ª colocada do ranking da WTA, a tenista da Polônia foi bastante eficiente ao aproveitar as cinco chances que teve de quebrar o saque da espanhola, que só conseguiu converter um de cinco break points.

Se Radwanska avançou com facilidade, a veterana japonesa Kimiko Date-Krumm, que completará 43 anos de idade no próximo dia 28, brilhou ao eliminar nesta quinta-feira a russa Maria Kirilenko, segundo cabeça de chave. E a tenista asiática também foi arrasadora ao se garantir nas quartas de final com uma vitória com parciais de 6/3 e 6/1.

Desta forma, Date-Krumm lutará por uma vaga nas semifinais em confronto diante da italiana Francesca Schiavone, que chegou às quartas de final ao bater a francesa Virginie Razzano por 2 sets a 1, com 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3.

Outra tenista que assegurou lugar nas quartas de final nesta quinta foi a sul-coreana Su Jeong Jang, que superou a tunisiana Ons Jabeur, de virada, com 1/6, 6/4 e 6/1. A sua próxima adversária será a espanhola Lara Arruabarrena.