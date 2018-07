Radwanska arrasa francesa e avança no Roland Garros

Segunda cabeça de chave do torneio feminino de Roland Garros, a polonesa Agnieszka Radwanska não teve maiores dificuldades para confirmar seu favoritismo nesta quarta-feira. Ela despachou a francesa Caroline Garcia por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e avançou à terceira fase da competição.

Radwanska já havia atropelado na estreia, quando cedeu somente dois games à sérvia Bojana Jovanovski, e voltou a mostrar sua qualidade nesta quarta. Apesar do dia irregular no serviço, que foi quebrado em três oportunidades, soube atacar o saque da adversária e conseguiu seis quebras para confirmar a vitória.

Agora, a polonesa terá pela frente outra cabeça de chave na próxima fase. Ela vai encarar a checa Barbora Strycova, 30.ª favorita da competição, que venceu nesta quarta-feira a eslovena Polona Hercog por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Outra das principais favoritas que triunfou durante o dia foi a espanhola Garbiñe Muguruza. Quarta cabeça de chave, ela atropelou a dona da casa Myrtille Georges por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/2 e 6/0. Na terceira rodada, ela pegará a belga Yanina Wickmayer, que eliminou a cabeça de chave 27 Ekaterina Makarova, da Rússia, em três sets: 2/6, 6/2 e 6/2.

Pouco atrás de Muguruza no ranking, a romena Simona Halep, sexta cabeça de chave em Roland Garros, foi mais uma a precisar de somente dois sets para avançar. Ela bateu a casaque Zarina Diyas, por 7/6 (7/5) e 6/2, e agora vai enfrentar a japonesa Naomi Osaka, que eliminou a croata Mirjana Lucic-Baroni com um duplo 6/3.

Ainda entre as favoritas da competição, a checa Petra Kvitova, décima cabeça de chave, eliminou a taiwanesa Hsieh Su-Wei em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/1, assim como sua compatriota Lucie Safarova, 11.ª cabeça de chave, que bateu a suíça Viktorija Golubic, com duplo 6/2.

Na próxima fase, Kvitova vai encarar a norte-americana Shelby Rogers, que eliminou a russa Elena Vesnina em dois sets, com parciais de 6/4 e 6/2. Já Safarova terá pela frente a australiana Samantha Stosur, cabeça de chave número 21, que bateu a chinesa Zhang Suai por 2 sets a 0: 6/3 e 6/4.

Ainda nesta quarta, a russa Svetlana Kuznetsova, 13.ª cabeça de chave, bateu a britânica Heather Watson por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Sua compatriota, Anastasia Pavlyuchenkova, 24.ª favorita, eliminou a turca Cagla Buyukakcay em três sets: 6/3, 4/6 e 6/1. Assim como a búlgara Tsvetana Pironkova, que venceu a sueca Johanna Larsson por 2 sets a 0: 7/5 e 7/6 (8/6).