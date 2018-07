Radwanska avança e Wozniacki é eliminada por Kerber em Pequim

Depois de trocar quatro quebras de saque com Keys, Radwanska conseguiu mais uma, no oitavo game da primeira parcial, para em seguida fechá-la. A norte-americana, então, solicitou atendimento médico e na sequência optou por abandonar o jogo, em razão de uma lesão na coxa.

Campeã do torneio chinês em 2011, Radwanska agora terá pela frente a alemã Angelique Kerber. A número 10 do mundo avançou às quartas de final ao bater a dinamarquesa Caroline Wozniacki, 11ª colocada do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Outro confronto das quartas de final em Pequim também já está definido. A suíça Timea Bacsinszky (17ª colocada no ranking) superou a espanhola Carla Suárez Navarro (12ª) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/5. Sua adversária vai ser a italiana Sara Errani (20ª), que venceu a alemã Andrea Petkovic (21ª) de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2.

Ainda pela segunda rodada do Torneio de Pequim, a espanhola Garbiñe Muguruza, número 5 do mundo, passou às oitavas de final ao derrotar a norte-americana Irina Falconi (74ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1 hora e 20 minutos.

Muguruza vai enfrentar nas oitavas de final a croata Mirjana Lucic (80ª). Em caso de vitória, a vice-campeã de Wimbledon estará classificada para o Masters da WTA, que reúne as oito melhores tenistas da temporada, que não contará com a norte-americana Serena Williams.