Radwanska bate Azarenka e avança à semi em Montreal

No duelo entre duas das favoritas ao título do Torneio de Montreal, no Canadá, disputado em quadras rápidas, a polonesa Agnieszka Radwanska levou a melhor sobre a bielo-russa Victoria Azarenka nesta sexta-feira. Pelas quartas de final da competição, a cabeça de chave número 3 derrotou a oitava pré-classificada com certa facilidade por 2 sets a -, com um duplo 6/2.

Nas semifinais, marcadas para este sábado, Radwanska medirá forças contra a russa Ekaterina Makarova, que teve mais trabalho para ganhar a sua partida de quartas de final. Por 2 sets a 1 - com parciais de 6/1, 4/6 e 6/1 -, a tenista da Rússia ganhou da norte-americana Coco Vandeweghe.

A outra disputa por uma vaga na decisão de domingo está em família. As irmãs Williams se enfrentarão depois de terem batido, respectivamente, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a espanhola Carla Suárez Navarro.

MASCULINO

No Masters 1000 de Toronto, também em solo canadense, a esperança de título local foi eliminada. Milos Raonic lutou bastante, mas não foi páreo para o espanhol Feliciano López, que ganhou o confronto de quartas de final por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/3.