Radwanska bate checa em 3 sets e vai às oitavas em Roland Garros

Segunda cabeça de chave do torneio feminino de Roland Garros, a polonesa Agnieszka Radwanska teve bastante trabalho nesta sexta-feira, mas se garantiu nas oitavas de final do Grand Slam. Ela derrotou a checa Barbora Strycova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (6/8) e 6/2, e avançou na competição.

Uma das principais favoritas ao título, Radwanska terá a chance de ao menos igualar sua melhor participação no torneio francês. Ela tem uma ida às quartas de final, ainda em 2013, como melhor resultado no Grand Slam.

Para derrotar Strycova, a polonesa precisou superar dia bastante irregular no serviço. No total, cedeu cinco quebras para a adversária, que só não as aproveitou melhor porque falhou demais - foram 42 erros não forçados para a checa - e porque também estava em péssimo dia no saque - cedeu nove quebras.

Quem também venceu nesta sexta-feira foi a veterana russa Svetlana Kuznetsova, cabeça de chave número 13. Campeã do torneio em 2009, a tenista de 30 anos não deu chances para a russa Anastasia Pavlyuchenkova e venceu com tranquilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Diante da 24.ª cabeça de chave, Kuznetsova assumiu o controle da partida e se garantiu nas oitavas de final, na qual terá uma dura tarefa pela frente. Ela vai encarar a quarta principal favorita da competição, a espanhola Garbiñe Muguruza, que passou pela belga Yanina Wickmayer.