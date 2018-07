Radwanska bate Kvitova na abertura do Masters da WTA

Com seu primeiro triunfo sobre Kvitova, Radwanska saiu na frente e abriu 2 pontos de vantagem no Grupo B do torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada. A chave também conta com a russa Maria Sharapova e a italiana Sara Errani, que vão reeditar a final de Roland Garros deste ano ainda nesta terça.

Somente as duas melhores de cada chave avançam às semifinais do Masters. O Grupo A será aberto ainda nesta terça, com o confronto entre a norte-americana Serena Williams e a alemã Angelique Kerber, no último jogo do dia.

A partida de abertura do Masters foi marcada pelas características predominantes das duas rivais. Enquanto Radwanska se destacou pela regularidade, principalmente no fundo de quadra, Kvitova chamou a atenção pela alternância de bons golpes e seguidos erros não forçados.

Assim, a polonesa saiu na frente ao abrir 3/0 logo no início do jogo. A checa reagiu prontamente e chegou a empatar o set. No entanto, voltou a vacilar e viu a adversária fechar a parcial.

O roteiro do segundo set repetiu o do primeiro. Radwanska mostrou maior volume de jogo e não demorou para fazer 4/1. Kvitova melhorou em quadra e chegou a correr atrás do prejuízo, mas a polonesa já havia obtido boa vantagem, suficiente para vencer o duelo no terceiro match point.