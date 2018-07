Radwanska bate Kvitova na estreia do Masters da WTA

A polonesa Agnieszka Radwanska não teve maiores dificuldades para estrear com vitória no Grupo Branco do Masters da WTA, nesta terça-feira, em Cingapura. Na última partida desta primeira rodada, ela derrotou a checa Petra Kvitova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, e largou bem na competição que reúne as oito melhores tenistas do circuito na temporada 2014.

Cabeça de chave número 6, Radwanska precisou superar o favoritismo da adversária, terceira favorita do torneio, para vencer. E a polonesa conseguiu se impor para fechar o confronto em pouco menos de uma hora e meia, alcançando apenas sua segunda vitória em sete confrontos contra a rival.

O duelo se desenrolou de forma bem diferente da primeira partida do grupo, na qual Caroline Wozniacki precisou superar uma batalha de mais de três horas para passar por Maria Sharapova. Desta forma, Wozniacki e Radwanska lideram a chave, com uma vitória cada, enquanto Sharapova e Kvitova ainda não venceram.

Para passar pela adversária nesta terça, Radwanska fez seu forte jogo se impor desde o início e em nenhum momento pareceu ameaçada pela rival. No primeiro set, alcançou duas quebras e sequer cedeu break points. No segundo, até teve o saque quebrado em uma oportunidade, mas voltou a aproveitar dois dos break points que teve para fechar.

Tanto Radwanska quanto Kvitova voltam à quadra na quinta-feira, pela segunda rodada do torneio, que terá sequência nesta quarta. Pelo Grupo Vermelho, Serena Williams e Simona Halep, que venceram na primeira rodada, se enfrentam. O outro confronto colocará frente a frente Eugenie Bouchard e Ana Ivanovic, que buscam o primeiro triunfo.