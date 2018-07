Radwanska bate Muguruza e classifica Kuznetsova para semi do Masters

Última tenista a se classificar para o Masters da WTA, Svetlana Kuznetsova é a primeira garantida na semifinal do torneio, disputado em Cingapura com as oito melhores da temporada. A russa carimbou seu passaporte depois de vencer seu jogo contra a checa Karolina Pliskova e ver a polonesa Agnieszka Radwanska ganhar da espanhola Garbiñe Muguruza por 2 s 0, parciais de 7/6 (7/1) e 6/3, na partida que fechou o dia.

Com esses resultados, Kuznetsova lidera o Grupo Branco, com duas vitórias. Radwanska e Pliskova têm uma vitória cada, mas elas se enfrentam na última rodada. Pela primeira vez na semifinal, apesar de estar em sua sexta participação no Masters, a russa também garantiu o primeiro lugar da chave, já que o primeiro critério de desempate é o confronto direto.

Consequentemente, a espanhola Muguruza está eliminada. Quinta cabeça de chave, ela sofreu duas derrotas em dois jogos e, mesmo que vença Kuznetsova na próxima sexta-feira, ainda assim não consegue terminar entre as duas primeiras do grupo.

O jogo entre Muguruza e Radwanska, nesta quarta, teve dois sets muito distintos. No primeiro, foram três quebras de saque para cada lado. A espanhola teve a chance de fechar sacando em 5/4, mas foi quebrada. No tie-break, foi presa fácil.

Na base do tudo ou nada, a espanhola abriu o segundo set na frente, quebrando o saque de Radwanska, mas a polonesa reagiu. Fez quatro pontos em sequência, defendeu seu serviço, e fechou em 6/3.

Sem vencer uma Top 10 desde o surpreendente título de Roland Garros, a espanhola fez 27 pontos de winner, contra só 17 da vencedora do jogo. Por outro lado, cometeu 37 erros não-forçadas. Mais centrada, Radwanska errou só 12 vezes.