Radwanska bate Sharapova e conquista título de Miami

Sharapova perdeu todas as quatro finais que disputou em Miami e as três que disputou neste ano.

A vitória de Radwanska foi a segunda seguida do ano, após o triunfo em Dubai, seu nono título na WTA e, sem dúvida, o mais valioso.

"Estou muito, muito feliz por poder jogar meu melhor tênis desde o início do ano. Vamos esperar que possa continuar," disse Radwanska, que espera conquistar seu primeiro título de grand slam.

"Eu nunca serei capaz de sacar como Maria mas posso tentar coisas diferentes e combiná-las," adicionou.

EXIBIÇÃO DE CLASSE

A polonesa, quarta colocada no mundo, venceu o torneio sem perder um set e teve uma exibição que deixou Sharapova correndo ao redor da quadras.

Houve característica pouca emoção de Radwanska, um tímido levantar de braços, quando Sharapova concedeu o ponto final. Típico da forma eficiente e estratégica como Radwanska bateu a russa.

O primeiro set caminhava para o tie-break quando Sharapova, perdendo por 6-5, subitamente perdeu seu antes sólido saque.

Sharapova errou duas jogadas e então um voleio na rede que a deixou em desvantagem de 0-40 e a polonesa errou duas devoluções, mas Sharapova falhou mais uma vez e deixou o set nas mãos da oponente.

A história se repetiu no segundo set, com as duas firmes no saque mas Radwanska subindo mais à rede.

A russa pareceu agitada e decepcionada com algumas jogadas e Radwanska a atraiu para a derrota.