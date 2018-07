Radwanska bate Sharapova e fatura título em Miami

A polonesa Agnieszka Radwanska desbancou o favoritismo de Maria Sharapova neste sábado e conquistou o título do Torneio de Miami. A número quatro do mundo superou a russa, atual vice-líder do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h44min de partida.

Com a vitória, Radwanska coroou sua grande campanha em Miami. Sem perder sets no torneio, a polonesa eliminou a norte-americana Venus Williams e a francesa Marion Bartoli, responsável pelo fim da série invicta da número 1 Victoria Azarenka, além de Sharapova.

Em ascensão nesta temporada, a campeã faturou neste sábado seu troféu de maior relevância na carreira. Ao todo, ela soma nove títulos de nível WTA, dois deles conquistados neste ano - também venceu em Dubai, em fevereiro.

Sharapova, por sua vez, foi derrotada na final em Miami pela quarta vez. Sem títulos no torneio, também foi vice em 2005, 2006 e 2011. A russa por sinal acumula uma sequência negativa neste ano. Ela ainda busca seu primeiro troféu em 2012 após acumular três vice-campeonatos - Aberto da Austrália e Torneio de Indian Wells.

Na final deste sábado, Sharapova chegou a fazer um duelo equilibrado com a polonesa no início. Mas não demorou para sucumbir aos erros, principalmente nos pontos mais decisivos. Foram 46 em toda a partida, contra apenas 12 da rival.

A russa errou mais por adotar uma postura mais arriscada, sempre em busca de winners, em contraposição à cautela de Radwanska. Sharapova registrou 31 bolas vencedoras, diante de apenas seis da polonesa. Radwanska também apostou nas boas devoluções para neutralizar o saque da russa, forçando golpes mais arriscados da adversária.

Apesar da derrota, Sharapova segue com retrospecto favorável diante da rival. São sete vitórias em nove partidas disputadas.