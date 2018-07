Radwanska bate Stephens de virada e avança em Miami A polonesa Agnieszka Radwanska garantiu vaga nas quartas de final do Torneio de Miami nesta segunda-feira, ao vencer norte-americana Sloane Stephens. Cabeça de chave número 4, Radwanska suou, levou um susto no primeiro set, mas passou pela 16.ª favorita de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/0, em 1h39min de partida.