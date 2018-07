Radwanska bate Wozniacki e Halep é eliminada em Pequim

Em mais um duelo com Caroline Wozniacki no giro asiático, a polonesa Agnieszka Radwanska se deu melhor nesta quinta-feira e derrotou a 22ª colocada no ranking da WTA por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 8 minutos, para se garantir nas quartas de final do Torneio de Pequim.

Número 3 do mundo, Radwanska perdeu para Wozniacki no Torneio de Tóquio, vencido pela dinamarquesa, mas deu o troco na semana passada, em Wuhan. Agora a polonesa voltou a triunfar, num duelo em que teve sob controle desde início, o fechando em seu terceiro match point.

A polonesa encerrou o jogo com 18 winners, assim como Wozniacki, mas cometeu apenas nove erros não-forçados, contra os 21 da dinamarquesa. Sua próxima adversária vai sair do duelo entre a francesa Alize Cornet e a casaque Yaroslava Shvedova.

Número 36 do mundo, a chinesa Shuai Zhang voltou a surpreender a romena Simona Halep, quinta colocada no ranking, ao derrotá-la em apenas 58 minutos por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, repetindo o triunfo que teve na rodada inicial do Aberto da Austrália desta temporada.

Agora a tenista local terá pela frente a britânica Johanna Konta, número 14 do mundo, que nesta quinta-feira derrotou a checa Karolina Pliskova, a sexta colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 (7/2).