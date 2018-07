Radwanska cai diante de Pennetta na estreia em Dubai

DUBAI - Segunda cabeça de chave do Torneio de Dubai e atual tenista número 3 do mundo, a polonesa Agnieszka Radwanska decepcionou nesta quarta-feira ao cair logo na sua estreia na competição realizada nos Emirados Árabes Unidos. Ela foi derrotada pela italiana Flavia Pennetta, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Hoje na 22ª colocação do ranking da WTA, Pennetta precisou de uma hora e 20 minutos para superar o favoritismo da tenista da Polônia, que na semana passada já havia sido surpreendida pela romena Simona Halep na semifinal do Torneio de Doha.

No primeiro set no duelo, a italiana aproveitou duas de quatro chances de quebrar o saque de Radwanska, que só conseguiu converter um break point e assim caiu por 6/4. Já na segunda parcial, Pennetta foi ainda mais dominante e, eficiente, foi feliz em quatro de cinco oportunidades de ganhar games no serviço da adversária e aplicou um 6/1 para liquidar o duelo.

Com a vitória sobre Radwanska, já em duelo válido pela segunda rodada, a tenista da Itália se credenciou para enfrentar nas quartas de final a norte-americana Venus Williams. A irmã mais velha de Serena Williams, tenista número 1 do mundo, também fez bonito nesta quarta ao arrasar a sérvia Ana Ivanovic por 6/2 e 6/1.

Já a sérvia Jelena Jankovic, quinta cabeça de chave, confirmou favoritismo ao vencer a checa Lucie Safarova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e também lutará para ir às semifinais. Para alcançar este objetivo, porém, terá de superar ninguém menos do que Serena Williams, que estreou na última terça-feira com vitória sobre a russa Ekaterina Makarova.

Outra tenista que garantiu vaga nas quartas de final em outro jogo já encerrado nesta quarta em Dubai foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Oitava cabeça de chave, ela avançou ao bater a alemã Annika Beck, por duplo 6/4, e pegará na próxima fase a vencedora do confronto entre a italiana Sara Errani e a romena Sorana Cirstea.