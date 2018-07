Radwanska derrota dona da casa e vai às quartas em torneio chinês

Número 5 do ranking, Radwanska segue sem perder nenhum set no torneio e só não teve mais facilidade porque esteve em dia muito irregular no serviço. Chegou a ser quebrada duas vezes, mas respondeu aproveitando seis dos sete break points que teve para fechar o confronto em 1h10min.

Agora, a polonesa terá pela frente outra chinesa na luta por uma vaga nas semifinais. Ela encarará Qiang Wang, número 110 do mundo, que passou pela norte-americana Vania King por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Se a grande favorita do torneio avançou, a terceira cabeça de chave, Irina-Camelia Begu, ficou na segunda rodada. Ela caiu diante da alemã Anna-Lena Friedsam após precisar abandonar o confronto no segundo set, quando perdia por 3 a 2. Ela já havia caído na primeira parcial por 7/5.

O dia, aliás, não foi nada fácil para as cabeças de chave. Quarta favorita, a romena Monica Niculescu foi atropelada pela húngara Timea Babos por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Já a sétima cabeça de chave, Zarina Diyas, foi presa fácil para a checa Katerina Siniakova, perdendo por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/0 e 6/4.

AUCKLAND - No Torneio de Auckland, a quarta também teve algumas zebras, mas não na partida da dinamarquesa Caroline Wozniacki. Cabeça de chave número 3, ela confirmou o favoritismo ao passar facilmente pela norte-americana Christina McHale em dois sets, com parciais de 6/0 e 6/2. Agora, duelará com a romena Alexandra Dulgheru.

Já a russa Svetlana Kuznetsova e a checa Barbora Strycova, quarta e sétima cabeças de chave, respectivamente, não tiveram a mesma sorte. Kuznetsova foi arrasada em dois sets pela austríaca Tamira Paszek, com parciais de 6/2 e 6/3, enquanto Strycova caiu diante da alemã Julia Goerges também em sets diretos: 6/4 e 7/6 (9/7).