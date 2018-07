Radwanska derrota Petkovic e enfrenta algoz de Ivanovic em Stuttgart Assim como aconteceu com a alemã Angelique Kerber, a polonesa Agnieszka Radwanska também estreou no Torneio de Stuttgart com uma virada. Principal favorita ao título, a tenista da Polônia derrotou a local Andrea Petkovic por 2 sets 1, com parciais de 1/6, 6/1 e 6/2, em quase duas horas de confronto. Na quarta-feira, Kerber vencera a compatriota Annika Beck por 2 a 1, após perder o primeiro set.