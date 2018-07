Radwanska e Bartoli vão à semifinal do Torneio de Doha A polonesa Agnieszka Radwanska e a francesa Marion Bartoli garantiram nesta sexta-feira a classificação para as semifinais do Torneio de Doha, no Catar. As duas tenistas confirmaram o favoritismo nas semifinais, vencendo, respectivamente, a norte-americana Christina McHale e a checa Lucie Safarova.