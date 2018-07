Radwanska e Bencic são eliminadas na estreia em Birmingham A polonesa Agnieszka Radwanska e a suíça Belinda Bencic, duas das favoritas ao título, se despediram do Torneio de Birmingham, na Inglaterra, nesta quarta-feira. Cabeça de chave número 1, a tenista da Polônia caiu diante da norte-americana CoCo Vandeweghe, bicampeã de Hertogenbosch no fim de semana, enquanto Bencic abandonou no segundo set do seu jogo.