Radwanska e Cibulkova vencem e avançam às semifinais em New Haven

As favoritas que entraram em quadra nesta quinta-feira no Torneio de New Haven, nos Estados Unidos, não decepcionaram. A polonesa Agnieszka Radwanska e a eslovaca Dominika Cibulkova venceram seus jogos, avançaram às semifinais, seguindo firmes rumo a um encontro na decisão do último torneio preparatório para o US Open.

Número dez do mundo, Radwasnka é a atual campeã em New Haven. E, nesta quinta, a polonesa se garantiu nas quartas de final com a vitória sobre a chinesa Shuai Peng, a 25ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 50 minutos.

O triunfo teve ares de vingança para Radwanska, pois ela havia perdido os últimos três duelos para Peng. E agora ela empatou o confronto direto em 4 a 4. Nas semifinais em New Haven, a sua rival será a australiana Daria Gavrilova, número 26 do mundo, que bateu a belga Kirstens Flipkens (72ª) por 6/2 e 6/4.

Cibulkova, a número 11 do mundo, derrotou a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a 20ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 2 horas e 3 minutos, e ampliou a sua vantagem no duelo com a rival para 6 a 3. Em busca da vaga na decisão do Torneio de New Haven, a eslovaca terá pela frente a belga Elise Mertens, número 47 do mundo, que nem entrou em quadra porque a chinesa Shuai Zhang desistiu da competição.