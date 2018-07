Radwanska e Kvitova são eliminadas e russas brilham em Montreal

A rodada desta quinta-feira no Torneio de Montreal começou mal para as favoritas. A polonesa Agnieszka Radwanska e a checa Petra Kvitova se despediram de forma precoce, após derrotas para rivais russas. Ao todo, três tenistas da Rússia garantiram vaga nas quartas de final.

A maior decepção coube à polonesa Agnieszka Radwanska. A quarta cabeça de chave não resistiu à Anastasia Pavlyuchenkova e foi batida em três sets, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/1. Após 2h08min de duelo, a russa eliminou a campeã da competição canadense em 2014.

Mais cedo, Petra Kvitova ofereceu pouca resistência à russa Svetlana Kuznetsova. A cabeça de chave número nove venceu a 12ª em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. Em bom momento no circuito profissional, a veterana deve voltar a figurar no Top 10 do ranking. Atualmente, é a 11ª colocada.

Nas quartas, Kuznetsova vai enfrentar a romena Simona Halep. A quinta cabeça de chave derrotou nesta quinta a checa Karolina Pliskova por duplo 6/3. Já Pavlyuchenkova fará um confronto russo com Darya Kasatkina, outra representante do país a vencer nesta quinta. Ela superou a italiana Roberta Vinci, sétima pré-classificada, por 7/5 e 6/3.