Radwanska e Kvitova vencem e duelam nas quartas de final em Indian Wells

Número 3 do mundo, Radwanska passou pela sérvia Jelena Jankovic, número 19 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 21 minutos. A polonesa se aproveitou das dificuldades de Jankovic - cometeu seis duplas faltas - para conseguir seis quebras de serviço, contra apenas três da sua adversária para avançar em Indian Wells.

Já Kvitova, a número 9 do mundo, superou a norte-americana Nicole Gibbs, 95ª colocada no ranking, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 2 horas e 2 minutos. A checa perdeu o seu saque quatro vezes, mas converteu cinco de sete break points para triunfar.

Já a romena Simona Halep teve bem menos trabalho para avançar em Indian Wells. A número cinco do mundo aplicou 6/3 no primeiro set e vencia o segundo por 1/0 quando a checa Barbora Strycova, 35ª colocada no ranking, abandonou a quadra.