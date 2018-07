Radwanska e Na Li avançam à 3ª rodada no US Open

NOVA YORK - A polonesa Agnieszka Radwanska confirmou o seu favoritismo e se classificou nesta quarta-feira para a terceira rodada do US Open. A número 4 do mundo avançou ao derrotar a espanhola Maria Teresa Torro, 103ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/5, em 1 hora e 27 minutos.

Radwanska não encontrou qualquer resistência no primeiro set definido em apenas 21 minutos com um "pneu" ao converter três de cinco break points. Na segunda parcial, a polonesa teve mais dificuldades, perdeu o seu saque três vezes, mas conseguiu quatro quebras de serviço para avançar.

Na terceira rodada, Radwanska terá pela frente a russa Anastasia Pavlyuchenkova. A número 33 do mundo avançou no US Open com a vitória sobre a australiana Ashleigh Barty por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

Número 6 do mundo, a chinesa Na Li também está classificada para a terceira rodada em Nova York após derrotar a sueca Sofia Arvidsson, 100ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 4 minutos. Já a espanhola Carla Suárez Navarro, número 20 do mundo, bateu a norte-americana Coco Vandeweghe por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.