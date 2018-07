Radwanska e Na Li vencem e se enfrentam em Cincinnati

Atual campeã, Na Li suou mais para vencer, em confronto com a também Top 10 Angelique Kerber. Na reedição da final do ano passado, a chinesa fechou a partida ao fazer duplo 6/4 no placar, diante da número oito do ranking.

Sua próxima adversária será justamente Radwanska, que passeou diante da russa Elena Vesnina, em triunfo por 6/0 e 6/2. Embalada, a polonesa já havia aplicado um "pneu" na estreia, contra a local Varvara Lepchenko.

Ainda nesta quinta, a sérvia Jelena Jankovic derrotou outra tenista da casa, a jovem Sloane Stephens. A tenista de 20 anos havia eliminado na rodada anterior a russa Maria Sharapova. Desta vez, caiu diante de outra ex-líder do ranking por 3/6, 7/5 e 7/5.

Nas quartas de final, Jankovic enfrentará a italiana Roberta Vinci, que despachou a compatriota Sara Errani, atual número 6 do mundo, por 6/4 e 6/3.