Radwanska e Na Li vencem fácil na estreia do US Open

NOVA YORK - Agnieszka Radwanska e Na Li não tiveram maiores dificuldades, nesta segunda-feira, para confirmar favoritismo em seus jogos de estreia no US Open. Cabeça de chave número 3 do último Grand Slam do ano, a tenista polonesa venceu a espanhola Silva Soler-Espinosa por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, enquanto a jogadora chinesa, quinta pré-classificada, superou a bielo-russa Olga Govortsova por duplo 6/2.

Com a vitória tranquila, Radwanska se credenciou para encarar outra tenista espanhola na segunda rodada. Trata-se de Maria Teresa Torro Flor, que nesta segunda estreou Marina Erakovic, da Nova Zelândia, também por 2 a 0, com 6/0 e 6/4.

Na Li, por sua vez, terá pela frente na próxima fase a ganhadora da partida entre a checa Petra Cetkovska e a sueca Sofia Arvidsson, também programada para ser encerrada nesta segunda-feira em Nova York.

Atual quarta colocada do ranking mundial, Radwanska aproveitou cinco de oito chances de quebrar o saque de Soler-Espinosa no confronto desta segunda, no qual a espanhola converteu apenas um de três break points cedidos pela polonesa. Desta forma, a favorita precisou de apenas 63 minutos para liquidar a sua adversária.

Da mesma forma, Na Li avançou à segunda rodada em 64 minutos ao ser dominante diante de Govortsova. Sem ter o seu saque ameaçado em nenhuma oportunidade no duelo, a atual sexta colocada do ranking da WTA aproveitou quatro de dez oportunidades de ganhar games no serviço da bielo-russa. Para completar, acumulou 28 bolas vencedoras e cometeu apenas 13 erros não-forçados.

Radwanska e Na Li foram as primeiras favoritas a entrarem em quadra neste primeiro dia de confrontos da chave principal do US Open, que também já contou com uma vitória arrasadora da espanhola Carla Suarez Navarro. Ela aplicou um duplo 6/0 sobre a norte-americana Lauren Davis, batida em somente 57 minutos.