Radwanska e Wozniacki vencem e avançam em Dubai

Com o triunfo obtido em sua estreia já pela segunda rodada, Radwanska enfrentará na próxima fase a ganhadora do confronto entre a checa Petra Kvitova e a sérvia Ana Ivanovic, também programado para esta quarta-feira. Já Wozniacki medirá forças contra a vencedora do duelo entre a norte-americana Serena Williams, líder do ranking mundial, e a francesa Marion Bartoli, também agendado para este dia de jogos em Dubai.

A australiana Samantha Stosur, sétima cabeça de chave, também assegurou lugar nas quartas de final ao derrotar a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/0. Desta forma, ela se credenciou para encarar no estágio seguinte da competição quem levar a melhor no jogo entre a alemã Angelique Kerber e a italiana Roberta Vinci.

Outra tenista que já garantiu classificação para as quartas de final nesta quarta-feira foi a russa Nadia Petrova. Ela massacrou a espanhola Carla Suárez Navarro com parciais de 6/1 e 6/0 e agora já projeta o duelo que travará contra a ganhadora da partida entre a romena Sorana Cirstea e a alemã Julia Goerges.

Navarro foi arrasada em seu jogo de estreia na chave principal de Dubai depois de ter herdado o lugar da bielo-russa Victoria Azarenka, que era a cabeça de chave número 1 do torneio e desistiu de jogá-lo por causa de uma leão óssea no pé.