Radwanska elimina Ivanovic na estreia em Stuttgart

Depois de ter sido campeã em Roland Garros em 2008, Ivanovic ainda conquistou o título em Linz, em outubro daquele ano. Desde então, vem amargando uma sequência de resultados negativos. Assim, ocupa atualmente, aos 22 anos, apenas a 57ª posição no ranking mundial. E continua colecionando derrotas e eliminações.

Com a vitória sobre Ivanovic, Radwanska se classificou para a segunda rodada do Torneio de Stuttgart, que distribui um total de US$ 700 mil em prêmios. Agora, sua próxima adversária será a israelense Shahar Peer, que garantiu a vaga ao derrotar a eslovena Polona Hercog, também nesta terça-feira, por 6/3, 3/6 e 6/1.