Radwanska espanta zebra e avança às semifinais de New Haven

Na última competição antes do US Open, Grand Slam em Nova York que começará na próxima semana, a polonesa Agnieszka Radwanska não quer dar chances para o azar. Nesta quinta-feira, a cabeça de chave número 1 mostrou toda sua superioridade técnica para avançar às semifinais do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos. Para isso, bateu com tranquilidade a belga Kirsten Flipkens por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Na luta por um lugar na final, Agnieszka Radwanska terá um grande desafio pela frente. Jogará nesta sexta-feira contra a checa Petra Kvitova, tricampeã em New Haven, que derrotou a russa Ekaterina Makarova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Cabeça de chave número 6, Petra Kvitova está a duas vitórias de igualar as quatro conquistas de Venus Williams, Caroline Wozniacki e Steffi Graf no torneio que começou a ser disputado em 1988. No confronto direto contra Agnieszka Radwanska, a checa venceu 6 de 10 duelos. Mas a polonesa levou a melhor nos dois mais recentes.

Do outro lado da chave, foi definido o confronto inédito entre a ucraniana Elina Svitolina e a sueca Johanna Larsson. Nesta quinta-feira, Larsson surpreendeu a cabeça 2 italiana Roberta Vinci por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (11/9) e 6/1, enquanto que Svitolina bateu a russa Elena Vesnina também por 2 a 0 (6/3 e 6/1).