Radwanska estreia com vitória fácil no Torneio de Tianjin

Principal favorita ao título em Tianjin, a polonesa Agnieszka Radwanska mostrou força em sua estreia na competição chinesa nesta quarta-feira. A cabeça de chave número 1 do torneio, e número três do mundo, precisou de apenas uma hora para eliminar a alemã Tatjana Maria, com placar de 2 sets a 1, parciais de 6/1 e 6/2.

Na segunda rodada, que equivale às oitavas de final, a tenista da Polônia vai enfrentar a russa Evgeniya Rodina. Radwanska segue embalada pelo título conquistado em Pequim, no domingo. Com o troféu, ela entrou no seleto grupo de tenistas com 20 ou mais títulos no circuito profissional.

Além de Radwanska, outra favorita avançou nesta quarta em Tianjin. Já em sua segunda partida na chave, a russa Svetlana Kuznetsova bateu a croata Donna Vekic por 7/5 e 6/4 e garantiu seu lugar nas quartas de final. Sua próxima adversária será a japonesa Naomi Osaka, que eliminou a checa Lucie Hradecka por 6/2 e 7/6 (7/4).

Em outras partidas do dia, Danka Kovinic, de Montenegro, derrotou a norte-americana Shelby Rogers por 2/6, 6/1 e 6/2. Ela pode cruzar com a porto-riquenha Monica Puig, campeã olímpica no Rio-2016, nas quartas de final. E, num duelo local, Han Xinyun superou Wang Yafan por 7/5 e 6/3.