Radwanska estreia com vitória no Torneio de Pequim

A polonesa Agnieszka Radwanska estreou com vitória no Torneio de Pequim. Neste sábado, pela primeira rodada da competição, a cabeça de chave número 5 confirmou seu favoritismo e passou sem maiores dificuldades pela norte-americana Coco Vandeweghe por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h16min de partida.

Radwanska esteve longe de exibir seu melhor tênis e chegou a ser quebrada duas vezes, mas aproveitou cada um dos quatro break points que teve para superar a adversária. Agora, a polonesa espera sua adversária, que sairá do duelo entre a italiana Roberta Vinci e a casaque Yaroslava Shvedova.

Em outro jogo da primeira rodada neste sábado, a espanhola Carla Suárez Navarro, número 19 do ranking, passou pela belga Kirsten Flipkens, 48.ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Agora, duelará com a vencedora do confronto entre Flavia Pennetta e Christina McHale.

A alemã Sabine Lisicki também estreou bem e derrotou neste sábado a chinesa Shilin Wu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/0. As outras tenistas que garantiram vaga na segunda rodada foram a casaque Zarina Diyas, a suíça Romina Oprandi, a norte-americana Madisn Keys e a chinesa Lin Zhu.