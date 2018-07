Radwanska fatura título em Dubai e entra no top 5

Atual sexta colocada do ranking mundial, Radwanska acumulou a sua segunda vitória em dois jogos diante de Goerges, sendo que o último deles também foi disputado neste ano, nas oitavas de final do Aberto da Austrália. Na ocasião, a polonesa aplicou duplo 6/1 sobre a alemã.

O triunfo deste sábado deu a Radwanska o seu oitavo título na carreira e fará a tenista entrar pela primeira vez no top 5 do ranking da WTA, que será atualizado na próxima segunda-feira pela entidade. Ela será confirmada como nova quinta colocada.

Neste sábado, Radwanska precisou jogar uma hora e 44 minutos para bater Goerges, que na semifinal derrotou a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-líder do ranking mundial e atual quarta colocada da WTA. Desta vez encarando um confronto bem mais complicado do que o que travou com a alemã no Aberto da Austrália, a polonesa aproveitou quatro de 11 chances de quebrar o saque da sua adversária, que converteu dois de cinco break points.

Curiosamente, as duas tenistas tiveram o mesmo aproveitamento com o primeiro saque (64%) e converteram a mesma porcentagem de pontos que disputaram quando encaixaram o primeiro serviço (63%). O fato refletiu o equilíbrio do duelo.