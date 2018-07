Radwanska garante vaga na semifinal do Torneio de Doha A tenista polonesa Agnieszka Radwanska confirmou o favoritismo e garantiu nesta sexta-feira a sua presença nas semifinais do Torneio de Doha, no Catar. Para isso, ela ganhou com facilidade da belga Yanina Wickmayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1 hora e 4 minutos de jogo.