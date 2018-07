Radwanska, Kvitova e Errani vão às quartas de final do Torneio de Doha

DOHA - As cabeças de chave não tiveram maiores problemas para alcançar as quartas de final do Torneio de Doha, no Catar, nesta quinta-feira. Quem menos suou em quadra foi a polonesa Agnieszka Radwanska, que precisou jogar apenas um set para vencer seu jogo e avançar na competição.

A polonesa, segunda cabeça de chave, contou com a desistência da croata Mirjana Lucic-Baroni para chegar às quartas. A rival abandonou a partida quando perdia por 6/4 e 0/1. De olho na semifinal, Radwanska enfrentará agora a belga Yanina Wickmayer, que eliminou a eslovaca Jana Cepelova por 1/6, 6/2 e 6/0.

Terceira pré-classificada, Petra Kvitova venceu o duelo de checas com Lucie Safarova, por 7/6 (7/2), 5/7 e 6/2. Sua próxima adversária será a sérvia Jelena Jankovic, ex-número 1 do mundo. A italiana Sara Errani e a alemã Angelique Kerber também avançaram nesta quinta. A primeira bateu a romena Monica Niculescu, por 2/6, 7/5 e 6/1, enquanto Kerber superou a checa Klara Zakopalova, por 6/2 e 6/3.

Nas quartas, Errani vai encarar a romena Simona Halep, uma das revelações da temporada passada. Sétima cabeça de chave, ela avançou ao derrotar a alemã Annika Beck por 6/4 e 6/1. Kerber, por sua vez, terá pela frente a checa Petra Cetkovska, algoz da principal favorita ao título, a chinesa Na Li.