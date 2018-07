Radwanska massacra sul-africana e avança em Seul

Esta foi a quarta vez que Radwanska aplica uma "bicicleta" no circuito da WTA. Atual campeã do Torneio de Seul, a polonesa agora terá pela frente a norte-americana Varvara Lepchenko, número 43 do mundo, que nesta quarta-feira derrotou a sul-coreana Han Na-Lae, 280ª colocada no ranking e convidada da organização, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Radwanska lidera o confronto direto com Lepchenko, quinta cabeça de chave em Seul, por 5 a 1, mas foi a norte-americana quem triunfou no último duelo entre elas, em julho, no Torneio de Stanford, nos Estados Unidos.

Cabeça de chave número 2, a checa Karolina Pliskova, número 32 do mundo, se garantiu nas quartas de final ao derrotar a alemã Anna-Lena Friedsam, 95ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/2. A norte-americana Christina McHale, número 57 do mundo, também avançou às quartas de final ao bater a alemã Mona Barthel por 2 sets a 1 (6/1, 4/6 e 6/3).