Radwanska passa por Svitolina e fará final em Pequim contra britânica

A polonesa Agnieszka Radwanska, número 3 do mundo, é a favorita ao título do Torneio de Pequim, na China. Neste sábado, a ex-líder do ranking avançou à final ao vencer a ucraniana Elina Svitolina, 19.ª colocada na WTA, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Na final, domingo, Radwanska, já classificada para o Masters, em Cingapura, vai encarar a britânica Johanna Konta, apenas a 11.ª favorita do torneio, que neste sábado despachou a norte-americana Madison Keys, nona do mundo e oitava cabeça de chave, em um duelo de três sets. As parciais foram 7/6 (7/1), 4/6 e 6/4.

No tênis feminino, o Torneio de Pequim é um dos principais do calendário e, por isso, reuniu quase toda a elite da modalidade. Nomes como a número 1 do mundo, Angelique Kerber, e a 4, Garbiñe Muguruza, atual campeã, ficaram pelo caminho. Das primeiras do ranking, só Serena Williams não foi.

Na final, a polonesa vai atrás do 20.º título da carreira, o terceiro no ano - foi campeã em Shenzhen e New Haven -, tentando repetir a conquista de 2011 em Pequim. Já Konta nunca ganhou um título desse calibre. A única vez vitória dela foi em Stanford, nos EUA, este ano.