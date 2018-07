Radwanska perde sete posições e deixa o Top 10 do ranking da WTA

Ex-número 2, Agnieszka Radwanska vive uma das priores fases da carreira desde que entrou pela primeira vez no Top 10 do ranking mundial, em meados de 2008. A polonesa despencou sete posições na atualização do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA) e igualou o pior posto em sete anos: 14.º lugar.

Radwanska caiu na lista publicada nesta segunda-feira porque perdeu os 900 pontos do título do Torneio de Montreal (Canadá), que este ano vai acontecer uma semana mais tarde do que no ano passado. Na semana que passou, a polonesa atuou em Stanford, nos Estados Unidos, e caiu nas quartas de final, somando apenas 100.

A queda de Radwanska foi a alteração mais significativa do ranking mundial nesta atualização, mas não a única envolvendo o Top 10. Vice-campeã em Stanford, a russa Karolina Pliskova entrou pela primeira vez no grupo, passando do 11.º para o oitavo lugar do mundo. Já são 15 postos subidos desde o início da temporada.

A alemã Angelique Kerber também ganhou três posições depois de ser campeã em Stanford (o seu quarto título na temporada), e passou para o 11.º lugar do ranking. Serena Williams voltou a perder pontos, mas segue com quase 6 mil pontos de folga sobre a segunda colocada, a russa Maria Sharapova.

Mais para baixo na lista, Teliana Pereira não jogou na semana passada e perdeu duas posições, caindo do 48.º para o 50.º luar. Manteve-se, portanto, no Top 50 pela segunda semana na carreira. Bia Haddad Maia, Gabriela Cé e Paula Gonçalves também caíram na lista.

CONFIRA O RANKING DA WTA ATUALIZADO

1.ª - Serena Williams (EUA) - 12.371 pontos

2.ª - Maria Sharapova (RUS) - 6.386

3.ª - Simona Halep (ROM) - 5.151

4.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.995

5.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 4.905

6.ª - Ana Ivanovic (SER) - 3.706

7.ª - Lucie Safarova (RCH) - 3.465

8.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 3.335

9.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 3.315

10.ª - Carla Suárez Navarro (ESP) - 3.195

11.ª - Angelique Kerber (ALE) - 3.150

12.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 2.920

13.ª - Timea Bacsinszky (SUI) - 2.920

14.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 2.760

15.ª - Elina Svitolina (UCR) - 2.370

16.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 2.350

17.ª - Sara Errani (ITA) - 2.320

18.ª - Samanta Stosur (AUS) - 2.295

19.ª - Madison Keys (EUA) - 2.275

20.ª - Belinda Bencic (SUI) - 2.090

50.ª - Teliana Pereira (BRA) - 1.034

167.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 311