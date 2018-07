Radwanska se consolida em 4º no ranking após título

NOVA YORK - A polonesa Agnieszka Radwanska se consolidou na quarta colocação no ranking da WTA ao ser campeã do Torneio de Seul no último fim de semana. A conquista, garantida com uma vitória sobre a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a manteve no posto, mas agora com 6.390 pontos.

Radwanska somou 280 pontos pela conquista e descartou outros 225 na lista. Assim, ela abriu uma vantagem de 825 para a chinesa Na Li, a quinta colocada do ranking, que não teve alterações nas 20 primeiras colocações nesta atualização. Assim, a lista segue sendo liderada pela norte-americana Serena Williams, com 12.260 pontos, seguida pela bielo-russa Victoria Azarenka, com 9.505, e da russa Maria Sharapova, com 7.866.

A italiana Sara Errani é a sexta colocada, à frente da francesa Marion Bartoli, da dinamarquesa Caroline Wozniacki, da alemã Angelique Kerber e da sérvia Jelena Jankovic, que completam, em ordem, as dez primeiras colocações do ranking da WTA.

Campeã do Torneio de Guangzou, a chinesa Shuai Zhang subiu 38 posições na lista e agora ocupa a 74ª colocação. Já a brasileira Teliana Pereira perdeu dois postos e agora está em 106º lugar, com 670 pontos.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1.º Serena Williams (EUA), 12.260 pontos

2.º Victoria Azarenka (BLR), 9.505

3.º Maria Sharapova (RUS), 7.866

4.º Agnieszka Radwanska (POL), 6.390

5.º Na Li (CHN), 5.565

6.º Sara Errani (ITA), 4.325

7.º Marion Bartoli (FRA), 3.746

8.º Caroline Wozniacki (DIN), 3.565

9.º Angelique Kerber (ALE), 3.420

10.º Jelena Jankovic (SER), 3.245

11.º Petra Kvitova (RCH), 3.170

12.º Roberta Vinci (ITA), 3.065

13.º Sloane Stephens (EUA), 3.045

14.º Carla Suarez Navarro (ESP), 2.775

15.º Sabine Lisicki (ALE), 2.770

16.º Ana Ivanovic (SER), 2.720

17.º Samantha Stosur (AUS), 2.715

18.º Simona Halep (ROM), 2.630

19.º Maria Kirilenko (RUS), 2.620

20.º Kirsten Flipkens (BEL), 2.556

106.º Teliana Pereira (BRA), 670