Radwanska sofre contra rival croata, mas avança à terceira rodada em Wimbledon A polonesa Agniezska Radwanska passou por apuros em quadra nesta quinta-feira, mas conseguiu a sua classificação à terceira rodada de Wimbledon. A cabeça de chave número 3 do Grand Slam disputado em Londres precisou de três duros sets para eliminar a croata Ana Konjuh, apenas a 103.ª colocada do ranking mundial da WTA, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 4/6 e 9/7.