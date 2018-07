Radwanska supera Venus Williams e ganha título em Montreal

A polonesa Agnieszka Radwanska conquistou neste domingo o título do Torneio de Montreal, no Canadá. Na decisão, a número 5 do mundo se sagrou campeã ao derrotar a norte-americana Venus Williams, 26.ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 21 minutos.

Com a vitória, Radwanska diminuiu a vantagem de Venus no confronto direto para 5 a 4. Além disso, a polonesa confirmou o seu melhor momento na carreira, tanto que esta foi a sua terceira vitória seguida sobre a norte-americana, que já liderou o ranking do tênis feminino e vinha embalada pela vitória nas semifinais sobre a irmã Serena, número 1 do mundo.

Neste domingo, Radwanska precisou se safar de várias situações difíceis para vencer o primeiro set da decisão. Afinal, Venus teve sete break points, mas converteu apenas um. Enquanto isso, a polonesa foi bem mais eficiente para conseguir duas quebras de saque em três oportunidades.

A situação se repetiu no segundo set. Venus só conseguiu aproveitar um de três break points. Já Radwanska aproveitou as três chances que teve para quebrar o serviço da norte-americana, fechando a parcial em 6/2 e o jogo em 2 sets a 0 para conquistar o título do Torneio de Montreal.

Assim, Radwanska levantou o 14.º troféu da sua carreira, sendo o primeiro nesta temporada. Em 2014, a polonesa apenas havia disputado uma final, em Indian Wells, mas só em Montreal ela pôde comemorar um título.