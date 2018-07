Radwanska supera Wozniacki e encara Kuznetsova em torneio na China

A polonesa Agnieszka Radwasnka está classificada às quartas de final do Torneio de Wuhan, na China, disputado em quadras duras. Nesta quarta-feira, a número 4 do mundo avançou ao superar a dinamarquesa Caroline Wozniacki, 22ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 29 minutos.

Radwanska entrou em quadra com um retrospecto negativo diante de Wozniacki, tanto que esta foi apenas a quinta vitória da polonesa em 14 duelos com a dinamarquesa. Além disso, havia perdido o duelo anterior, na semana passada, pelas semifinais do Torneio de Tóquio.

Wozniacki também vinha em ótima fase, pois recentemente foi semifinalista do US Open e depois conquistou o título do evento japonês. Agora, porém, parou em Radwanska, numa partida com nove quebras de serviço em 18 games disputados. E foi a polonesa quem se deu melhor, com seis break points convertidos, contra apenas três da dinamarquesa.

Classificada às quartas de final, Radwanska agora terá pela frente a russa Svetlana Kuznetsova, a número dez do mundo. E mais uma vez ela precisará superar um retrospecto negativo, pois a russa lidera o confronto direto por 11 a 4.