Radwanska vence Bouchard e avança às quartas em Eastbourne; Kvitova é eliminada

Com o triunfo obtido em 1h12min, a atual terceira colocada do ranking mundial se credenciou para enfrentar na próxima fase a eslovaca Dominika Cibulkova, 12ª pré-classificada, que em outro duelo do dia derrotou a ucraniana Kateryna Bondarenko por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Essa foi a terceira vitória de Radwanska em três jogos contra Bouchard, que já ocupou o Top 10 do ranking mas hoje figura na 48ª colocação. Anteriormente, a polonesa já havia superado a canadense no Torneio de Madri de 2014, em piso de saibro, e no Aberto da Austrália deste ano, em quadra dura.

Neste novo embate, Radwanska confirmou todos os seus saques no primeiro set e aproveitou duas de quatro chances de quebra de serviço para fechar em 6/3. Na segunda parcial, Bouchard chegou a exibir poder de reação ao converter dois de cinco break points, mas a polonesa foi ainda melhor ao conquistar três novas quebras para repetir o 6/3 que liquidou o confronto.

KVITOVA CAI - Se Radwanska confirmou favoritismo para ir às quartas de final, a checa Petra Kvitova acabou sendo eliminada na segunda rodada. Quinta cabeça de chave e atual 11ª tenista da ATP, ela foi derrotada pela britânica Johanna Konta, a 18ª do mundo, que venceu de virada com parciais de 5/7, 6/4 e 6/0.

Com o bom resultado, Konta irá encarar na próxima fase a ganhadora da partida entre Andrea Petkovic e a russa Ekaterina Makarova, que foi paralisada por causa da chuva nesta quarta-feira após a alemã ganhar o primeiro game. O duelo será reiniciado nesta quinta, assim como a partida entre Karolina Pliskova e a japonesa Misaki Doi, interrompida quando a checa liderava por 6/2 e 4/3.

Já a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-líder da WTA, deu adeus ao Torneio de Eastbourne ao cair diante da porto-riquenha Monica Puig, que ganhou de virada com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4 para ir às quartas de final. A próxima rival de Puig será a francesa Kristina Mladenovic, que superou a alemã Anna-Lena Friedsam por 6/4 e 7/6(7/4). A russa Elena Vesnina é outra que foi às quartas ao bater a norte-americana Madison Brengle por 7/6 (7/2) e 6/4.

NOTTINGHAM - Outro evento de preparação para Wimbledon, o Torneio de Nottingham definiu todos os seus quadrifinalistas nesta quarta-feira. O principal deles é o sul-africano Kevin Anderson, primeiro cabeça de chave do ATP 250 inglês, que avançou ao bater o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com 6/3 e 7/6 (8/6).

Assim, o atual 24º colocado do ranking mundial se credenciou para encarar agora o norte-americano Steve Johnson, que em outro duelo do dia superou o canadense Vasek Pospisil por duplo 7/6, com 7/4 e 7/1 nos tie-breaks.

O uruguaio Pablo Cuevas, por sua vez, confirmou a sua condição de segundo pré-classificado ao bater o britânico Daniel Evans por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (4/7), 7/6 (7/5) e 6/4, para também ir às quartas, fase em que medirá forças com o cipriota Marcos Baghdatis.

Outro duelo das quartas será entre o ucraniano Alexandr Dolgopolov e o luxemburguês Gilles Muller. O primeiro deles avançou ao vencer o canadense Frank Dancevic por 6/3 e 7/5. Já o segundo derrotou o russo Mikhail Youzhny, de virada, com 6/7 (4/7), 7/6(7/4) e 6/3.