Radwanska vence com tranquilidade na estreia do Torneio de Seul

Grande favorita do Torneio de Seul, a polonesa Agnieszka Radwanska estreou com uma vitória tranquila nesta terça-feira. Número 5 do mundo e primeira cabeça de chave da competição, ela derrotou por 2 sets a 0 a eslovena Polona Hercog, 77.ª do ranking da WTA, com duplo 6/3, em 1h15min.

Radwanska não estava em seus melhores dias no serviço, chegou a ser quebrada duas vezes, mas também atacou o saque da adversária para conseguir aproveitar cinco dos oito break points que teve. Agora, a polonesa se prepara para enfrentar a sul-africana Chanelle Scheepers, que passou na estreia pela romena Irina-Camelia Regu.

Se a principal favorita do torneio venceu com tranquilidade, a cabeça de chave número 2 não deixou por menos. Em apenas 52 minutos, a checa Karolina Pliskova derrotou a israelense Julia Glushko por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, e se classificou para a segunda rodada, na qual pegará a alemã Anna-Lena Friedsman.

O dia, aliás, foi bom para as cabeças de chave que entraram em quadra. Klara Koukalova, terceira favorita da competição, por exemplo, derrotou a holandesa Kiki Bertens por 2 sets a 1, com direito a pneu: 6/0, 4/6 e 6/4. Agora, duelará com a russa Maria Kirilenko.

Também em três sets, a eslovaca Magdalena Rybarikova, quarta cabeça de chave, passou pela italiana Francesca Schiavone, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2. Com bem mais facilidade, a estoniana Kaia Kanepi, sexta favorita do torneio, derrotou a russa Elizaveta Kulichkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.