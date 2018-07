Radwanska vence e enfrentará Azarenka na semifinal A polonesa Agnieszka Radwanska garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Doha nesta sexta-feira, ao derrotar a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Agora, a tenista número 4 do mundo terá a dura missão de enfrentar Victoria Azarenka, líder do ranking da WTA até segunda-feira, quando Serena Williams será oficializada como nova número 1.