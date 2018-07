Radwanska vence e fará final com Venus Williams em Montreal

Agnieszka Radwanska confirmou favoritismo ao vencer a russa Ekaterina Makarova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/6 (7/3), neste sábado à noite, e garantir vaga na final do Torneio de Montreal. Cabeça de chave número 3 no Canadá, a tenista polonesa assim se credenciou para encarar neste domingo a norte-americana Venus Williams, que horas mais cedo superou a sua irmã mais nova e líder do ranking mundial, Serena Williams, por 2 sets a 1.

Atual quinta colocada do ranking mundial, Radwanska ainda não conquistou nenhum título nesta temporada, sendo que acumula 13 títulos em sua carreira no circuito profissional. Contra Venus, ela tentará superar um retrospecto negativo de cinco derrotas em oito partidas disputadas. Porém, levou a melhor nos dois últimos confrontos, ambos realizados em 2012, no Torneio de Miami e em Roland Garros.

Para assegurar classificação à final em Montreal, Radwanska triunfou em um jogo bastante equilibrado diante de Makarova. No primeiro set, nenhuma das duas tenistas conseguiu conquistar quebras de saque e a disputa foi ao tie-break, no qual a polonesa exibiu superioridade para fazer 7/1.

Já na segunda parcial, a polonesa e a russa converteram dois break points cada uma e assim forçaram novo desempate, no qual mais uma vez a favorita foi mais eficiente para aplicar o 7/3 que decretou o fim do confronto.