Radwanska vence e Wozniacki cai na estreia do Torneio de Sydney

Agnieszka Radwanska confirmou favoritismo com tranquilidade em sua estreia no Torneio de Sydney, nesta segunda-feira. Cabeça de chave número 3 da competição, a tenista polonesa venceu a francesa Alize Cornet por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e garantiu vaga na segunda rodada da competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam marcado para começar na próxima semana.

Assim, Radwanska se credenciou para enfrentar na próxima fase a espanhola Garbine Muguruza, que na estreia derrotou a italiana Sara Errani, também por 2 sets a 0, com 6/0 e 7/5.

Atual sexta tenista do ranking mundial, Radwanska precisou de uma hora e 23 minutos em quadra para despachar Cornet. Embora tenha sofrido uma quebra de saque no primeiro set, aproveitou dois de cinco break points para assegurar a vantagem inicial de 6/3. Já na segunda parcial, desta vez sem ser superada com o serviço da mão, obteve duas novas quebras para liquidar o confronto em 6/2.

Já a dinamarquesa Caroline Wozniacki não conseguiu confirmar nesta segunda-feira a sua condição de quarta cabeça de chave em Sydney. Por causa de uma lesão no pulso, ela acabou desistindo do confronto que travava com a checa Barbora Zahlavova Strycova quando empatava o segundo set em 1 a 1, após ter caído por 6/4 na primeira parcial.

Com o triunfo, Strycova terá pela frente na segunda rodada a experiente australiana Samantha Stosur, que nesta segunda-feira passou pela checa Lucie Safarova por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 6/3.

A checa Karolina Pliskova, por sua vez, derrotou a eslovena Polona Hercog por duplo 6/4 e será a primeira adversária da romena Simona Halep, cabeça de chave número 1, que só estreará na segunda rodada. Já a primeira rival da checa Petra Kvitova, segunda pré-classificada, será a chinesa Shuai Peng, que na estreia superou a russa Anastasia Pavlyuchenkova, de virada, com 1/6, 7/6 (7/1) e 6/4.

Outras três cabeças de chave que estrearam com vitória nesta segunda foram a alemã Angelique Kerber, a russa Ekaterina Makarova e a checa Dominika Cibulkova, que passaram respectivamente pela ucraniana Lesia Tsurenko, pela Kristina Mladenovic (também da Ucrânia) e pela francesa Kristina Mladenovic. Já a italiana Flavia Pennetta, oitava pré-classificada, caiu na primeira rodada diante da búlgara Tsvetana Pironkova.

HOBART

Outro evento de preparação para o Aberto da Austrália, o Torneio de Hobart também começou nesta segunda-feira e contou com as principais favoritas estreando com vitória. A australiana Casey Dellacqua, primeira cabeça de chave, passou pela norte-americana Lauren Davis por 2 sets a 1, com 6/4, 1/6 e 6/4.

A próxima adversária da tenista da casa será a italiana Karin Knapp, que nesta segunda eliminou a croata Ajla Tomljanovic com parciais de 7/5 e 6/2.

Já a casaque Zarina Diyas e a italiana Camila Giorgi justificaram as respectivas condições de segunda e terceira cabeças de chave. Diyas bateu a espanhola Silvia Soler-Espinosa por 6/3 e 6/4, enquanto Giorgi venceu a australiana Storm Sanders por 2 a 1, com 5/7, 6/1 e 7/6 (8/6).

A norte-americana Alison Riske e a italiana Roberta Vinci, respectivas oitava e nona pré-classificadas, também estrearam com vitórias nesta segunda-feira.