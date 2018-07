Radwanska vence fácil em Tianjin e garante lugar no WTA Finals Sexta colocada no ranking mundial, a polonesa Agnieszka Radwanska é a sexta atleta classificada para disputar o WTA Finals, que neste ano vai acontecer em Cingapura. Neste domingo, ela carimbou o seu passaporte ao conquistar uma vitória fácil sobre a montenegrina Danka Kovinic, por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, na final do Torneio de Tianjin, na China.